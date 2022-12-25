В Петербурге за день зафиксировали почти тысячу новых заболевших COVID-19

Суточная заболеваемость коронавирусом в Санкт-Петербурге падает в преддверии Нового года. Тем не менее, показатель все еще высок и составляет 973 новых случаев заражения.

С другой стороны, днем раньше, 24 декабря, в Северной столице обнаружили 997 заболевших. Также следует отметить, что за прошедшие сутки 691 петербуржец смог побороть COVID-19. Еще 14 скончались от осложнений, связанных с болезнью.

Что касается госпитализаций, в течение дня 145 жителям Санкт-Петербурга потребовалась транспортировка в медицинские учреждения, 336 – выписались. К настоящему моменту в реанимации находится 201 горожанин, 82 человека подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

Ранее Gazeta.spb сообщала, что петербуржцам, переболевшим гриппом, посоветовали не выпивать на Новый год. После перенесения болезни организму требуется время на восстановление и накопление необходимых полезных элементов. Этому процессу препятствует алкоголь.