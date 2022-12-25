Петербуржцам, переболевшим гриппом, посоветовали не выпивать на Новый год

До Нового года остается всего неделя, но предпраздничную радость омрачает непростая эпидемиологическая ситуация. В Северной столице уже некоторое время фиксируют новые случаи заражения коронавирусом, гриппом и ОРВИ. И тем, кто переболел, рекомендуется воздержаться от алкоголя на праздниках.

После перенесения болезни организму требуется время на восстановление и накопление необходимых полезных элементов. Этому процессу препятствует алкоголь: содержащиеся в нем вещества токсичны. Тем, кто перенес свиной грипп, рекомендуется воздержаться даже от бокала игристого вина.

При этом, несмотря на то что опьянение с течением времени проходит, организм продолжит отравляться.

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