Петербуржцам, переболевшим гриппом, посоветовали не выпивать на Новый год

Петербуржцам, переболевшим гриппом, посоветовали не выпивать на Новый год
Фото: Unsplash

До Нового года остается всего неделя, но предпраздничную радость омрачает непростая эпидемиологическая ситуация. В Северной столице уже некоторое время фиксируют новые случаи заражения коронавирусом, гриппом и ОРВИ. И тем, кто переболел, рекомендуется воздержаться от алкоголя на праздниках.

После перенесения болезни организму требуется время на восстановление и накопление необходимых полезных элементов. Этому процессу препятствует алкоголь: содержащиеся в нем вещества токсичны. Тем, кто перенес свиной грипп, рекомендуется воздержаться даже от бокала игристого вина.

При этом, несмотря на то что опьянение с течением времени проходит, организм продолжит отравляться.

Для того, чтобы узнать другую информацию, связанную с Новым годом, переходите по ссылке и подписывайтесь на Дзен-канал «Табло СМИ».

алкоголь грипп здоровье коронавирус ОРВИ


 

Новости партнеров
Ещё на Gazeta.SPb
В Петербурге Лукашенко и Беглов обсудили вопросы сотрудничества
Эксперт рассказала, почему колбаса ускоряет старение
Пенсионный фонд получит 1,5 трлн рублей на выплаты пенсий
Снова в игре: игорный бизнес может стать частью туриндустрии
В Ленобласти задержали пьяного поджигателя, из-за которого пострадали дети
Песков: лидеры Азербайджана и Армении прибудут на неформальный саммит СНГ в ...
В Пулково 25 декабря были отменили десять рейсов
На станции метро «Международное» забил фонтан