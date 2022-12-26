Эксперты объяснили, почему на Невском проспекте снижается доля свободного предложения

По данным консалтинговой компании NF Group, на Невском проспекте в Петербурге снижается доля свободного предложения. С начала года снижение составило 8,1%. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Поясняется, что в первую очередь это связано с повышенным сезонным спросом на торговые помещения и открытием магазинов локальных брендов, а также кафе и ресторанов. Более того, число открытых заведений общественного питания превышает число закрытых на 50%. В целом же, на развитие Невского проспекта как локации также повлияли рост туристического потока и уход или приостановка деятельности международных брендов, пояснили в компании.

Интересно и то, что к началу декабря снизилась верхняя граница запрашиваемого диапазона ставок аренды на Невском проспекте на 10% и на «Старо-Невском» проспекте на 13%.

Ранее сообщалось, что по данным аналитиков, в Петербурге растет доля свободных торговых площадей на улице Рубинштейна. Сейчас она достигает 4%.

Сейчас доля площадей, занятых общепитом на этой улице, достигает 73%.По данным на начало декабря на улице Рубинштейна работает 56 заведений общественного питания. Несмотря на то, что это самый высокий показатель с 2016 года, Однако с января 2022 года количество закрытий ресторанов превысило количество открытий. Таким образом, можно предположить, что интерес к локации со стороны арендаторов снижается, считают аналитики.