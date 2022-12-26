Эксперты выяснили, откуда запланировано больше всего поездок в Санкт-Петербург

Многие планируют провести новогодние праздники за пределами своего города. Для россиян оказался привлекательным для этих целей Санкт-Петербург. Аналитики сервиса «Туту.ру» выяснили, из каких городов в Петербург планируют приехать чаще всего.

Поясняется, что для этого аналитики изучили информацию о билетах, оформленных на самолёты и поезда с датами поездки с 29 декабря по 5 января. За авиабилет в Санкт-Петербург платят в среднем 7 638 рублей в одну сторону. Средний чек за билет на поезд в Санкт-Петербург находится на уровне 3 265 рублей в одну сторону.

Так, что касается перелетов, то чаще других поездки в Северную столицу планируют москвичи (17,3%). При этом жители столицы готовы отдать за билет чуть более 5 тысяч рублей. На втором месте оказались жители Сочи (7,3%), отдающие за билет в одну сторону порядка 6 тысяч рублей. Далее идут Екатеринбург (4,9%, 8,5 тысячи рублей), Уфа (4,7%, 6 тысяч рублей) и Самара (4,6%, 6 тысяч рублей).

В случае с поездкой в Петербург на поезде все также лидируют москвичи (54%), которым это обойдется в 3,3 тысячи рублей. На втором месте по спросу — Ростов-на-Дону (, 2,7%, средний чек 4 869 рублей в одну сторону) и Тверь (, 2,6%, 2 090 рублей).

Неделя до новогодних праздников должна заставить петербуржцев задуматься о приключениях и поездках в длинные выходные. Правда, вариантов у колеблющихся туристов все меньше, гостиницы в некоторых городах России забронированы, а посуточная аренда жилья отнимет почти половину месячной зарплаты (82 тыс. рублей по данным Петростата). «Газета.СПб» решила помочь читателям и собрать варианты отдыха, от которых финансы серьезно не пострадают.