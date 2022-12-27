В Петербурге появится Сад Милосердия в память о погибших врачах

В Петербурге решили увековечить память о погибших из-за пандемии коронавируса врачах. В связи с этим в Петербурге присвоить название «Сад Милосердия» Скверу на Пискаревском проспекте, расположенному рядом с Клинической инфекционной больницей имени С.П. Боткина. Об этом сообщает местная администрация.

Как пояснили в ведомстве, соответствующее решение приняла топонимическая комиссия. Ранее в городе также был установлен памятник «Печальный ангел», он также был посвящен погибшим медикам. Он размещен на Петроградской стороне рядом с Первым медицинским университетом имени И.П. Павлова.

По данным местного Комздрава, с начала пандемии коронавируса заболели 47 766 медицинских работников. Умерли 112 человек.

Ранее сообщалось, что власти Санкт-Петербурга приняли решение о продлении антикоронавирусных огааничений до 31 января. Об этом сообщает пресс-служба местной администрации.

Как пояснили в ведомстве, решение принято на основании предписания Главного санитарного врача по Петербургу. Соответствующее постановление уже подписал губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. Речь идет о постановлении № 121 «О мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19)».

Как дополнили в ведомстве, действие всех ранее не отмененных ограничений продлевается по 31 января.