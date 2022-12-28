Циклон «Изабель» 29 декабря порадует петербуржцев потеплением до +2 градусов

В преддверии Нового года жители Санкт-Петербурга могут ощутить обещанную синоптиками оттепель. Утром температура воздуха пересекла отметку в 0 градусов, а днем станет еще теплее из-за влияния циклона «Изабель».

«Сегодня Северная столица будет находиться под влиянием южной периферии циклонического вихря, названного немецкими метеорологами «Изабель». Облачно, пройдут небольшие осадки, преимущественно мокрый снег», – рассказали эксперты погодного центра «Фобос».

Отмечается, что в течение дня воздух может прогреться до +2 градусов, что может привести к выпадению мокрого снега и даже дождю. В связи с этим автомобилистам и пешеходам следует проявлять повышенную осторожность: местами на дорогах гололедица.

Ранее Gazeta.spb уже рассказывала о том, что прокуратура помогла родителям несовершеннолетнего петербуржца, упавшего на льду, получить компенсацию морального вреда в размере 150 тысяч рублей.