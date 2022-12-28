На Новый год и Рождество в Петербурге прекратит работать часть станций метро

В ночь на Новый год, с 31 декабря на 1 января, и Рождество, с 6 на 7 января, метрополитен Санкт-Петербурга будет работать без ночного технологического перерыва. В то же время вестибюли некоторых станций будут закрыты.

Недоступны для граждан будут вестибюль 1 станции «Проспект Ветеранов», вестибюль 2 станции «Ленинский проспект», вестибюль 1 станции «Девяткино», вестибюль 1 станции «Московская», вестибюль 2 станции «Невский проспект», вестибюль 2 станции «Проспект Славы», вестибюль 1 станции «Дунайская», вестибюль 1 станции «Зенит».

Также проезд не будет осуществляться через вестибюли станций «Технологический институт 1», «Площадь Александра Невского 2», «Достоевская» и «Чернышевская».

Следует также отметить, что ночью 1 и 7 января 2023 года не будут работать проездные билеты на основе БСК и интернет-платежи. В указанные периоды пассажиры смогут приобрести жетоны за наличность.

Ранее Gazeta.spb сообщала, что По Заневскому проспекту не получится проехать до февраля.