По Заневскому проспекту не получится проехать до февраля

ГАТИ Санкт-Петербурга предупреждает водителей города об ограничениях на дорогах в ближайшее время.

Так, в Красногвардейском районе в из-за ремонта трамвайных путей с 29 ноября 2022 года по 17 февраля 2023 года по Заневскому проспекту от моста Александра Невского до Заневской площади.

Кроме этого, с 29 декабря по 17 февраля ограничивается движение транспорта на перекрестке Заневского проспекта и Новочеркасского проспекта.

Авиакомпания iFly вынуждена отменить полетную программу в Египет из России. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России со ссылкой на пресс-службу туроператора, который является основным заказчиком рейсов iFly.