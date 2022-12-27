Авиакомпания iFly отменила полетную программу в Египет

Авиакомпания iFly вынуждена отменить полетную программу в Египет из России. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России со ссылкой на пресс-службу туроператора, который является основным заказчиком рейсов iFly.

Как пояснили в компании, причина заключается в том, что у iFly нет разрешения на использование воздушного пространства Иордании. Кроме этого, сказывается и то, что есть ограничения на пролет ряда других государств.

В связи с этим туристов пришлось вывозить рейсами сторонних авиаперевозчиков. По состоянию на 26 декабря в Хургаде остаются единичные туристы, чей отпуск еще не завершен.

Напомним, что множество российских граждан в четверг, 15 декабря, не смогли вовремя вылететь из Пулково в Египет. Впоследствии отложенные рейсы и вовсе отменили. И на этой неделе ждать их возобновления не приходится.

В четверг, 15 декабря, авиакомпания iFly объявила о переносе рейсов в Египет из России. В некоторых случаях срок ожидания доходил до 12-20 часов, по истечению которых путешественникам пришлось отменить поездки вовсе. Такие проблемы в последнее время стали возникать все чаше – для российских самолетов «перекрывают» небо.

Отметим, что позднее российские туристы, которые застряли в Египте из-за закрытия Иорданией неба, приехали в Санкт-Петербург. В Египте застряли около 150 российских путешественников Из Петербурга их при необходимости отправят в Москву и Екатеринбург.

Вернувшиеся туристы поделились, что эмоции от произошедшего у них неоднозначные. С одной стороны была радость, что ещё побудут в Египте, а с другой — полная неопределённость