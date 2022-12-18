Застрявшие в Египте туристы прилетели в Петербург

Российские туристы, которые застряли в Египте из-за закрытия Иорданией неба, приехали в Санкт-Петербург. В Египте застряли около 150 российских путешественников Из Петербурга их при необходимости отправят в Москву и Екатеринбург.

Вернувшиеся туристы поделились, что эмоции от произошедшего у них неоднозначные. С одной стороны была радость, что ещё побудут в Египте, а с другой — полная неопределённость, поделилась с 78.ru Дарья Казакова, одна из вернувшихся туристов.

«Нас лишили комфорта, в котором мы жили, перевезли в непотребные условия, но это было лучше, чем лежать где-то в аэропорту Хургады или во Внуково на полу. Выживали как могли», — рассказала она.

Ранее сообщалось, что множество российских граждан в четверг, 15 декабря, не смогли вовремя вылететь из Пулково в Египет. Впоследствии отложенные рейсы и вовсе отменили. И на этой неделе ждать их возобновления не приходится.

В четверг, 15 декабря, авиакомпания iFly объявила о переносе рейсов в Египет из России. В некоторых случаях срок ожидания доходил до 12-20 часов, по истечению которых путешественникам пришлось отменить поездки вовсе. Такие проблемы в последнее время стали возникать все чаше – для российских самолетов «перекрывают» небо.