Пенсионерка заплатила 250 тыс. рублей, чтобы спасти дочь от ответственности за ДТП, в котором якобы пострадал консул

В Санкт-Петербурге 12 октября группа мошенников смогла убедить 77-летнюю пенсионерку, что ее дочь повинна в ДТП, в котором пострадал консул. Чтобы спасти ее от наказания, петербурженка заплатила 250 тыс. рублей.

Как сообщили в официальном telegram-канале прокуратуры Северной столицы, один из злоумышленников позвонил 77-летней жительнице города и, представившись следователем, заявил, что ее дочь стала инициатором ДТП, в котором пострадал консул.

«Свои слова злоумышленник подкрепил звонком соучастницы, выдававшей себя за дочь потерпевшей», – отметили в сообщении, добавив, что за невозбуждение дела мошенники потребовали 250 тысяч рублей. Поверив, пенсионерка передала сумму лже-водителю консула.

Прокуратура Приморского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя Ленинградской области. Уголовное дело направлено в Приморский районный суд для рассмотрения по существу.

Ранее Gazeta.spb сообщала, что петербуржская полиция задержала трех человек, избивших до полусмерти мужчину.