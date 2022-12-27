Петербуржская полиция задержала трех человек, избивших до полусмерти мужчину

Вчера, 26 декабря, на проспекте Шаумяна были замечены четыре дерущихся человека. Как сообщает источник в правоохранительных органах, три человека напали на четвертого и избили его до полусмерти.

Около пяти утра в этот день в полицию через номер 112 поступил вызов. Приехав к месту происшествия, полиция и увидела завязавшуюся драку. Сотрудники ведомства увидели пострадавшего уроженца Республики Коми. Его нашли открытой черепно-мозговой травмой, переломом свода черепа, отогемореей слева, ушибами, гематомами, ссадинами головы, шеи, туловища, ягодичной области, конечностей, закрытой травмой груди, ушибом грудной клетки.

В тяжелом состоянии мужчину госпитализировали в больницу, уточнил источник. Всех подозреваемых удалось задержать по горячим следам.

Ранее сообщалось, что в течение трех недель врачи одной из петербургских клиник боролись за жизнь годовалого ребенка. В желудке девочки нашли батарейку. Об этом сообщает источник Gazeta.SPb.

Поясняется, что 4 декабря родители девочки обратились в медицинское учреждение. Родители девочки — граждане Узбекистана. При этом на миграционном учете состоит только отец девочки, уточняет источник.