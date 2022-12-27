В Петербурге скончалась годовалая девочка из-за проглоченной батарейки

В течение трех недель врачи одной из петербургских клиник боролись за жизнь годовалого ребенка. В желудке девочки нашли батарейку. Об этом сообщает источник Gazeta.SPb.

Поясняется, что 4 декабря родители девочки обратились в медицинское учреждение. Родители девочки — граждане Узбекистана. При этом на миграционном учете состоит только отец девочки, уточняет источник.

По данным источника, девочка проглотила круглую батарейку еще около трех месяцев назад. На днях девочка скончалась. Сейчас дело передано в отдел следственного комитета по Фрунзенскому району.

Ранее также сообщалось, что глава федерального следкома Александр Бастрыкин поручил проверить информацию о возможном сносе исторического здания в Санкт-Петербурге. Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства.

Как рассказали в ведомстве, речь идет об исторических корпусах завода «Тюдор» (аккумуляторный завод «Ригель»). К руководству СК РФ в социальных сетях обратились градозащитники с просьбой помочь сохранить здания. Как сообщают граждане, застройщик планирует начать снос корпусов завода на улице Профессора Попова, 38. Он собирается сделать это уже в новогодние праздники, а на месте корпусов построить жилой дом, говорят они.