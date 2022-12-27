Глава СК РФ Бастрыкин поручил проверить данные о сносе корпусов завода «Ригель»

Глава федерального следкома Александр Бастрыкин поручил проверить информацию о возможном сносе исторического здания в Санкт-Петербурге. Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства.

Как рассказали в ведомстве, речь идет об исторических корпусах завода «Тюдор» (аккумуляторный завод «Ригель»). К руководству СК РФ в социальных сетях обратились градозащитники с просьбой помочь сохранить здания. Как сообщают граждане, застройщик планирует начать снос корпусов завода на улице Профессора Попова, 38. Он собирается сделать это уже в новогодние праздники, а на месте корпусов построить жилой дом, говорят они.

Сейчас и.о. руководителя ГСУ СК России по Санкт-Петербургу Марина Парастаева получила поручение организовать проверку и доложить об обстоятельствах. Данное дело поставлено на контроль федерального следкома, говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что известная петербургская служебная овчарка Есения вышла на пенсию. За время своей работы она помогла в расследовании как минимум трех громких дел, связанных с пропажей детей. Есения служила в правоохранительных органах порядка восьми лет.