Петербуржская служебная собака Есения вышла на пенсию

Известная петербургская служебная овчарка Есения вышла на пенсию. За время своей работы она помогла в расследовании как минимум трех громких дел, связанных с пропажей детей. Есения служила в правоохранительных органах порядка восьми лет.

Как сообщает телеканал «Санкт-Петербург«, за это время Есения поймала десятки злоумышленников, также за свой стаж она помогла найти множество людей. Овчарка по-прежнему активна, однако по человеческим меркам ей уже порядка 60 лет, уже время «уважительно обращаться на вы», говорит кинолог Наталья Бабкина.

По ее словам, собаку уже не стоит напрягать физически, а стоит отправить в спокойную гражданскую жизнь. Она отмечает, что активная нагрузка уже не пойдет Есении на пользу. Также стало известно, что кинологи устроят для Есении торжественные проводы на пенсию. Уже в январе она отправится в новую жизнь к новой семье.