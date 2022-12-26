Петербуржская служебная собака Есения вышла на пенсию

Известная петербургская служебная овчарка Есения вышла на пенсию. За время своей работы она помогла в расследовании как минимум трех громких дел, связанных с пропажей детей. Есения служила в правоохранительных органах порядка восьми лет.

Как сообщает телеканал «Санкт-Петербург«, за это время Есения поймала десятки злоумышленников, также за свой стаж она помогла найти множество людей. Овчарка по-прежнему активна, однако по человеческим меркам ей уже порядка 60 лет, уже время «уважительно обращаться на вы», говорит кинолог Наталья Бабкина.

По ее словам, собаку уже не стоит напрягать физически, а стоит отправить в спокойную гражданскую жизнь. Она отмечает, что активная нагрузка уже не пойдет Есении на пользу. Также стало известно, что кинологи устроят для Есении торжественные проводы на пенсию. Уже в январе она отправится в новую жизнь к новой семье.

общество


 

Новости партнеров
Ещё на Gazeta.SPb
Эксперты рассказали, чего ждать от рынка труда в 2023 году
Синоптик Колесов рассказал, какую погоду ждать в Новый год
Петербуржская служебная собака Есения вышла на пенсию
Лучшие российские имена и бренды в сфере креативных индустрий назвали на ...
Педиатр рассказала, какие особенности заболеваемости гриппом у детей в этом ...
В Петербурге за сутки выявлено 882 случая заражения коронавирусом
Мимо кассы: что крадут петербуржцы в преддверии Нового года
Директор музыканта Шевченко высказался о его смерти