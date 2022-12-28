Проезд по Приморскому шоссе ограничат на полгода

С 30 декабря в Санкт-Петербурге намерены ограничить проезд по Приморскому шоссе. Об этом автомобилистам сообщили в пресс-службе государственной административно-технической инспекции.

«С 30 декабря 2022 года по 31 мая 2023 года на время работ по прокладке инженерных сетей в Приморском районе будет ограничен проезд для транспорта по Приморскому шоссе от 1-го Лахтинского моста до улицы Савушкина», – говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте Смольного.

Также в пресс-службе городского кабмина сообщили, что в период с 30 декабря 2022 года по 28 января 2023 года автомобилистам станет недоступен съезд с Выборгского шоссе на Суздальский проспект. Это объяснили проведением работ по прокладке газопровода.

Ранее Gazeta.spb сообщала, что на Новый год и Рождество в Санкт-Петербурге прекратит работать часть станций метрополитена.

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