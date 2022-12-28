В Петербургский электротранспорт вложат 123 млрд руб. к 2028 году

В период с 2022 по 2028 годы на обновление электротранспорта в Санкт-Петербурге планируют вложить 123 миллиарда рублей. Средства будут выделены из городского и федерального бюджетов.

«По заключенным в этом году контрактам на поставку город получит 286 троллейбусов и 192 “умных” трамвая. В следующем году планируется купить еще 50 трамваев», – сообщили в официальном telegram-канале Смольного, отметив, что к концу 2028 года по Санкт-Петербургу должны ездить 596 новых трамваев и 587 новых троллейбусов.

На обновление парков наземного транспорта, а также ремонт и реконструкцию путевого хозяйства, а также энергосистемы в указанный период будет выделено 123 миллиарда рублей, 11,6 из которых – инфраструктурный бюджетный кредит из федерального бюджета. Остальная часть средств поступит из городской казны.

Ранее Gazeta.spb сообщала, что проезд по Приморскому шоссе ограничат на полгода.