Сначала дольщики, теперь туристы: туристические компании не возвращают деньги за поездки, отмененные в пандемию

Туристы, путешествия которых были отменены из-за пандемии, теперь страдают так же, как и обманутые дольщики. Некоторым до сих пор не вернули деньги и компании просят новую отсрочку. На этот раз – до конца 2024 года. При этом в Петербурге часть туристических агентств уже вернулась к допандемийному объему прибыли.

По мнению исполнительного директора Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майи Ломидзе, компании сейчас стоят перед непростым выбором: сохранить бизнес или вернуть долги клиентам за 2020 год. Она предложила дать компаниям еще времени, пишет Мойка78.

При этом, следует из данных издания, туристические компании Санкт-Петербурга получают приличное количество денег. Так по итогам 2021 года ООО «Клуб доступного туризма Флэйм тревел» заработало 3,8 млрд рублей, из них 1,2 млрд – чистая прибыль.

Также следует отметить, что по данным АТОР спрос на туры по стране вырос на 30%. Кроме того, своими силами за рубеж готовы выехать только 20% туристов, то есть отрасль постепенно восстанавливается. Задолженность перед клиентами, в свою очередь, до сих пор составляет почти 2,5 млрд рублей.