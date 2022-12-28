Автоэксперт рассказал, на сколько повысится стоимость эвакуации машины в 2023 году

С 1 января 2023 года в Санкт-Петербурге впервые за три года произойдет повышение цен на эвакуацию автомобилей, а также их хранение на штрафстоянках. Прибавка составит 8,2%. В связи с этим Gazeta.spb решила узнать, как определяется стоимость подобных услуг и что могло повлиять на нее у автоэксперта Дмитрия Попова.

«Эвакуация стоит довольно дорого по сравнению с реальной стоимостью такелажных работ и транспортировки автомобилей», – рассказал он, отметив, что в противовес этому пребывание машины на штрафстоянке обходится водителям очень дешево. Так при стоимости эвакуации автомобиля категории А, В, М, С1 и D1 в 3004 рубля, час его содержания на стоянки стоит только 58 рублей

При этом, добавил собеседник издания, аутсорсинговые компании, занимающиеся эвакуацией, также являются арендаторами земельных участков, на которых обустроены штрафстоянки. Из-за того, что приток средств непостоянен, а стоимость содержания машин после эвакуации невелика, им приходится намеренно повышать стоимость такелажных и транспортировочных работ.

Рост цен, в свою очередь, можно объяснить инфляционными процессами и следствием необходимости на фоне изменений на рынке топлива, запчастей и специальных услуг. С 1 января 2023 года эвакуация машин вышеназванных категорий подорожает до 3251 рубля, а содержание на штрафстоянке – до 63 рублей.

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