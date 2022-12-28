Два в одном: депутат Бессараб рассказала, что изменит Социальный фонд

Сегодня, 28 декабря, в официальном telegram-канале Государственной Думы РФ сообщили, что создание Социального фонда облегчит правительству выполнение социальных обязательств перед гражданами. В связи с этим Gazeta.spb решила узнать подробности о новом государственном образовании у депутата Светланы Бессараб.

Прежде всего, следует уточнить, что Социальный фонд объединит в себе функции Пенсионного фонда и Фонда социального страхования. Это упростит процедуры выплат:

«Сейчас гораздо удобнее получать все государственные услуги из одного источника финансирования. Уже сейчас работают единые контактные центры, с помощью которых граждане могут подать заявления, не задумываясь, какой фонд им нужен: пенсионный или соцстрахования», – рассказала собеседница издания.

Также она отметила, что вместе с увеличением базы страховых взносов в 2024 году пособие по временной недееспособности, беременности и родам будет увеличено в 1,5 раза. В 2025 году – в 2 раза соответственно.

Ранее Gazeta.spb сообщала, что «Россети» завершили присоединение крупнейшей в мире ветроэлектростанции к Единой национальной электрической сети.