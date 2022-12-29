Наземный транспорт в Петербурге подешевеет в 2023 году

В Санкт-Петербурге с 2023 года при оплате Единой картой петербуржца проезд в наземном общественном транспорте будет обходиться дешевле. Этого удалось достичь благодаря соглашению между горадминистрацией и Национальной системой платежных карт.

«В 2023 году при оплате Единой картой петербуржца подешевеет проезд в наземном транспорте, а за школьное питание будут начислять кешбэк», – говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте Смольного. Отмечается, что, оплачивая Единой картой петербуржца, можно сэкономить 38% от стоимости проезда на наземном общественном транспорте.

По словам губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова, к настоящему времени картой владеют около 1 миллиона 380 тысяч горожан. В ближайшие годы их число планируют увеличить до 2 миллионов.

Ранее Gazeta.spb сообщала, что автоэксперт рассказал, на сколько повысится стоимость эвакуации машины в 2023 году.