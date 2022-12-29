На Беглова подали в суд за блокировку пользовательницы «ВКонтакте» после прямой линии

Юрист Ирина Баханович подала иск в Смольнинский районный суд на губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова. Он добавил ее в «Черный список», чем ограничил ей доступ к своей странице во «ВКонтакте», после того как она задала главе города вопрос в рамках прямой линии, проходившей 10 декабря.

«Таким образом, я не могу не только задавать вопросы или оставлять комментарии на официальной странице, но и не имею возможности получать официальную информацию о деятельности Губернатора Санкт-Петербурга через социальную сеть “Вконтакте”», – сообщается в тексте иска, опубликованного в официальном telegram-канале Ирины Баханович.

По ее словам, блокировка произошла после вопроса о трехкратном подорожании детского питания. Аналогичная судьба постигла и других петербуржцев, которые спрашивали про качество уборки снега на территории Северной столицы, «транспортной» и «мусорной» реформах и так далее.

В своем иске юрист ссылается на действующий с 1 декабря федеральный закон «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления». Согласно ему Александр Беглов обязан вести страницу о своей деятельности, при этом никого не ограничивая в доступе к ней, подчеркнула Ирина Баханович.

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