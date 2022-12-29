Где в Петербурге запускать фейерверки на Новый год и как их выбрать

Отмена главного новогоднего фейерверка в Петербурге, похоже, уже становится традицией. В этом году запусков, спонсируемых бюджетов также не будет. Придется петербуржцам брать на себя обеспечение праздничного настроения.

Однако, сразу предупредим, запускать иллюминацию откуда вздумается лучше не стоит. Иначе есть риски получить штраф в 2 тыс. рублей, и это в лучшем случае, если запуск пройдет гладко и никто не пострадает. За остальное предусмотрена уголовная ответственность. Выбирать придется из 17 специально оборудованных под фейерверки площадок. В этом смысле жители центра Петербурга оказались на обочине, им запускать можно только со Смольнинской набережной.

Остальные точки разбросаны по разным районам Петербурга. В частности, легально запустить салют можно в парке Героев-пожарных, с площади у фонтана в Приморском парке Победы, с набережной за гостиницей «Прибалтийская». По одной зоне приготовлено в Стрельне, Ломоносове, Пушкине и Павловске, две – в Петергофе. Для сравнения, в прошлом году разрешенных локаций было 28, поэтому если планируете обрадовать себя и окружающих, лучше заранее выстроить логистику до точки.

Однако, фейерверки мало запустить, их еще нужно выбрать. Это тоже серьезный фактор, который может работать как в пользу безопасности, так и против нее. К примеру, в МЧС рекомендуют обращать внимание на упаковку (она должна содержать всю информацию о производителе и поставщике праздничного атрибута).

«Не покупайте фейерверки в не предназначенных для этих целей местах (это могут быть рынки, киоски и иные торговые точки) или у «знакомых», поскольку скорее всего приобретете несертифицированное или нелегальное изделие. При покупке фейерверков обратите внимание на упаковку, на ней должны отсутствовать увлажненные места, разрывы», — говорится в рекомендациях МЧС.

В Роспотребнадзоре и вовсе перед покупной рекомендуют ознакомиться с сертификатами соответствия продукции техническим регламентам. Эти документы должны быть у продавца под рукой. А хранить пиротехнику лучше в сухих местах, иначе она отсыреет и будет опасна. Сушить фейерверки категорически запрещено.

«Перед тем как использовать пиротехнические изделия, проверьте еще раз сроки годности, перечень опасных факторов и размеры опасной зоны, внимательно изучите инструкцию по применению, соблюдайте все меры предосторожности, включая указанные в маркировке требования по безопасному хранению и утилизации пиротехнических изделий», — указана в памятке для пользователей пиротехники.

Продавцы пиротехники при этом указывают, что новичкам в вопросе запуска пиротехники лучше не готовить к новому году сложные композиции или структуры. Лучше присмотреться к римским свечам или фонтанам, правда, лучше запускать их без детей – это не классический салют, а сноп искр, который идет от земли.

Безопасными для новичков будут и салюты-ракеты. Они как раз могут дать желаемый сноп в небе, а разобраться с его использованием довольно просто. Весь небосвод такой экземпляр, конечно, не озарит, но все равно будет минималистично и красиво. Однако нужно учитывать, что такие салюты нельзя запускать при сильном ветре, как впрочем и любые другие. Поэтому если погода в Новогоднюю ночь не будет радовать петербуржцев, то лучше отложить развлечение на потом.