«Петербургтеплоэнерго» готово к работе в новогодние праздники

В компании «Петербургтеплоэнерго» введен режим повышенной готовности по обеспечению надежной работы и безопасности. Это необходимо для обеспечения бесперебойного теплоснабжения жителей Санкт-Петербурга и исключения аварийных ситуаций в период зимних выходных.

Особое положение на предприятии вводится на период с 15:00 пятницы, 30 декабря, по 09:00 с 15.00 час. 30 декабря 2022 года по 09.00 понедельника, 9 января 2023 года.

Как сообщили Gazeta.spb в пресс-службе компании, в указанные дни будут усилены круглосуточные дежурные аварийно-ремонтные бригады. Также в Санкт-Петербурге будут проходить дополнительные обходы территории производственных объектов.

«Запрещена парковка постороннего транспорта в непосредственной близости от производственных, административных и других объектов “Петербургтеплоэнерго”», – подчеркнули в сообщении, добавив, что в работе по предотвращению и ликвидации внештатных ситуаций на объектах привлечены городская и районные администрации, а также органы МЧС.

Ранее Gazeta.spb сообщала, что, по словам главного синоптика Санкт-Петербурга Александра Колесова, 1 января в городе будет аномально тепло.