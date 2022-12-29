Невосполнимая утрата: скончался российский композитор Эдуард Артемьев

Сегодня, 29 декабря, на 86-м году жизни скончался известный композитор Эдуард Артемьев. Министр культуры Ольга Любимова выразила соболезнования в связи с его смертью и отметила неоценимый вклад в музыкальное искусство России.

«Прискорбной новостью для всех нас стал уход из жизни выдающегося композитора, народного артиста Российской Федерации Эдуарда Николаевича Артемьева. Он внес неоценимый вклад в развитие музыкального искусства в нашей стране», – рассказала она.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на слова Ольги Любимовой, музыка Эдуарда Артемьева совмещает классика и современность. Многие произведения композитора можно было услышать в различных фильмах и спектаклях.

«Это невосполнимая утрата для профессионального сообщества, для всех тех, кто любил его творчество, для всей отечественной культуры», – подчеркнула министр.

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