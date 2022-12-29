Путин запретил принудительный сбор биометрии

Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал закон, по которому принудительный сбор биометрии оказывается запрещен. Также под запрет попадает дискриминация в отношении граждан, которые отказались от ее сдачи. Соответствующий документ был опубликован на официальном портале правовой информации.

Законопроект определяет правила обработки биометрической информации для идентификации и аутентификации с применением единой биометрической системы (ЕБС) или других подобных систем.

Запрещено принуждать граждан сдавать биометрию и предоставлять на хранение геномную информацию. При этом границы собираемых данных также были определены: только лицо и голос.

Ранее Gazeta.spb сообщала, что Владимир Путин подписал закон о расширении социального обслуживания инвалидов.

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Путин запретил принудительный сбор биометрии
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