В России ограничили ответственность пожарных за причинение ущерба при тушении

Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал законопроект, который вводит ограничения на привлечение пожарных к ответственности за причинение материального ущерба. Документ опубликовали на официальном портале правовой информации.

Следует отметить, что ответственность снимается при наличии «оправданного риска» или «крайней необходимости». Неопределенность правоприменения этих понятий как раз устраняется за сет законопроекта.

Таким образом осуществляется защита прав огнеборцев в рамках ликвидации пожаров, проведения ими аварийно-спасательных работ, ликвидации аварии, катастрофы или иной чрезвычайной ситуации.

Ограничения на привлечение к ответственности также распространяется на пожарных, устраняющих пожар в лесу.

Ранее Gazeta.spb сообщала, что президент Российской Федерации Владимир Путин подписал закон, по которому принудительный сбор биометрии оказывается запрещен.