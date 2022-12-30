Путин пригласил в Москву Си Цзиньпина

Президент России Владимир Путин провел переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином по видеосвязи. Об этом сообщает пресс-служба Кремля в своем телеграм-канале.

Президент РФ отметил, что в условиях усиливающейся геополитической напряженности возрастает значимость стратегического партнерства России и Китая. По словам Путина, это является стабилизирующим фактором.

Кроме этого, он обратил внимание, что между государствами были обеспечены рекордно высокие темпы роста взаимного товарооборота. Также, со слов президента, сейчас ведется создание мощностей в сфере добычи и переработки углеводородов.

Помимо этого, он добавил, что есть цель укрепления взаимодействия между вооруженными силами стран.

Глава государства также пригласил председателя КНР посетить весной следующего года Москву с государственным визитом.