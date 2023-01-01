На доплату к пенсиям петербургских пенсионеров направили федеральную субсидию

Доплаты к пенсиям пенсионеров, проживающих на территории Санкт-Петербурга будут субсидированы из федерального бюджета. Соответствующее постановление было подписано главой города Александром Бегловым, сообщает пресс-служба Смольного.

«Постановление принято для заключения Соглашения между Министерством труда и социальной защиты РФ и Правительством Санкт-Петербурга», – рассказали в официальном telegram-канале городского кабмина.

Соответственно объем ассигнований за 2022 год превысит 2,6 миллиарда рублей, больше миллиарда из которых пойдут из федерального бюджета. При этом в 2023 году ассигнования достигнут более 3,8 миллиарда рублей.

«Получателями данной меры поддержки в 2023 году станут порядка 110 тысяч человек», – добавили в пресс-службе правительства Санкт-Петербурга.

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