Синоптик Шувалов рассказал, когда в Петербург придут морозы

После дождей и потепления в первые дни 2023 года жителей Санкт-Петербурга ждет возвращение к сезонной погоде. Уже 7 января в среднюю полосу Европейской части России придут сильные морозы. Такой прогноз сделал синоптик Александр Шувалов в своем telegram-канале.

«До 20 градусов мороза в Петербурге, Великом Новгороде, Туле и Калуге», – предупредил он, добавив, что в Вологде, Костроме и Ярославле в период с 6 по 7 января температура воздуха может упасть вплоть до 30 градусов.

В Москве, Казане, Нижнем Новгороде и Твери похолодание не такое значительное, но существенное: вплоть до -20 градусов. Также отмечается, что с 9-10 января температура начнет постепенно повышаться.

Ранее Gazeta.spb сообщала, что в первый день 2023 года в Санкт-Петербурге объявили желтый уровень погодной опасности из-за усиливающегося ветра.