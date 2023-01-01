В новогоднюю ночь петербургская полиция задержала почти 2 тыс. мигрантов

Около 2 тысяч граждан из стран ближнего зарубежья задержали в центре Санкт-Петербурга в ночь с 31 декабря 2022 года на 1 января 2023 года. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

«В ходе обеспечения правопорядка в профилактических целях в полицию было доставлено около 2 тыс. граждан стран ближнего зарубежья», – рассказали в сообщении, добавив, что данная проверка позволила выявить множественные нарушения миграционного законодательства. Правоохранители уже выполнили необходимые меры.

Как отметили в ТАСС со ссылкой на пресс-службу правоохранительных органов, задержания мигрантов осуществлялись в рамках профилактики, направленной на обеспечение безопасности жителей и гостей Санкт-Петербурга.

Так, например, в новогоднюю ночь полицейские частично перекрывали проход на Дворцовую площадь, чтобы избежать давки. Кроме того, правоохранителями были пресечены больше десяти попыток поджигания фейерверков. Их использование в гуще толпы могли привести к трагическим событиям, отметили в ведомстве.

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