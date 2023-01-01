Стали известны подробности обрушения в фондохранилище Эрмитажа

Частичное обрушение на стройплощадке фондохранилища Эрмитажа произошло во время бетонирования перекрытий. Об этом рассказали в пресс-службе главного музея Санкт-Петербурга.

Инцидент произошел 30 декабря на стройке Эрмитажной библиотеки, расположенной по адресу Школьная улица, 39 у станции метро Старая Деревня.

«Жертв, пострадавших и разрушений существующих конструкций нет», – сообщили на официальном сайте Эрмитажа, добавив, что причины произошедшего по-прежнему устанавливаются.

Ранее Gazeta.spb сообщала, что на территории Санкт-Петербурга от фейерверков пострадали восемь местных жителей. Об этом сообщили в пресс-службе городского управления МЧС.

Во время одного из инцидентов, произошедшего по адресу, Кузнецова, 21, попадание фейерверка в балкон привело к возгоранию. При этом, рассказали в экстренной службе, новогодняя ночь была относительно спокойной.