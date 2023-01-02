В Петербурге полицейские задержали убийцу жены

Утром в субботу, 31 декабря 2022 года, полицейские получили сообщение о том, что в доме, расположенном на улице Дыбенко, обнаружили лежащую на 13 девушку с ножевыми ранами.

Как сообщили Gazeta.spb в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, полицейские Невского района получили сообщение о происшествии примерно в 09:50.

«Установлено, что в подъезде дома 5/7 по улице Дыбенко, ранее неоднократно судимый 31-летний мужчина на почве ревности нанес несколько ножевых ранений своей 31-летней жене, после чего с места происшествия скрылся», – уточнили в сообщении, добавив, что потерпевшая скончалась от полученных ран после госпитализации.

Через двое суток, 1 января, в доме на переулке Гривцова сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого.

Ранее Gazeta.spb сообщала, что в Парголово насмерть сбили 74-летнюю пенсионерку.