В Парголово насмерть сбили 74-летнюю пенсионерку

Полицейские проводят проверку по факту двойного смертельного ДТП, в котором погибла пенсионерка. Авария произошла на автодороге «Парголово – Огоньки», сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

«31 декабря 2022 года в 16:57 на 31 километре автодороги «Парголово-Огоньки» в Всеволожском районе Ленинградской области, неустановленный автомобиль совершил наезд на 74-летнюю женщину», – говорится в сообщении ведомства.

После первого инцидента 30-летняя автоледи, находившаяся за рулем автомобиля Kia Sportage, повторно наехала на сбитую пенсионерку. В результате полученных травм та скончалась на месте.

Сотрудники полиции проводят проверку, детали произошедшего устанавливаются.

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