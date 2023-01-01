Кировская прокуратура взяла под особый контроль расследование ДТП, в котором погибла 5-летняя девочка

Кировская городская прокуратура взяла под особый контроль ход доследственную проверку, проводимую по факту ДТП, в котором погибла 5-летняя девочка. Пьяный водитель авто, взятого в каршеринг, сбил ее вместе с матерю и младшим братом.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Ленинградской области, виновник ДТП 1998 года рождения, ранее был лишен водительских прав. Управляя автомобилем, взятым в аренду его знакомым, он «совершил столкновение с пешеходами и припаркованным транспортным средством».

«Водитель направлен на медицинское освидетельствование. Принятие процессуального решения органом расследования поставлено на контроль», – говорится в сообщении, опубликованным в официальном telegram-канале ведомства.

Ранее Gazeta.spb сообщала, что 2023 год в Ленинградской области начался с аварии, в которой погибла 5-летняя девочка.