Старейший ТЦ Петербурга превратят в отель

Торговый комплекс «Нарвский», расположенный на Промышленной улице в Санкт-Петербурге, планируют реконструировать. После завершения работ из него могут сделать торгово-офисный гостиничный комплекс.

Комитет по градостроительству и архитектуре города (КГА) уже предоставил разрешение на реконструкцию «Нарвского», открытого в 1997 году в бывших корпусах фабрики «Ленсукно» – ее здание воздвигли в 1862 году.

С тех пор немногое изменили: постройка в три этажа на восьми тысячах квадратных метров разделена на небольшие отделы, которые арендуют индивидуальные предприниматели.

Ранее Gazeta.spb сообщала, что туристический ретропоезд «Лахта» сегодня, 2 января, отправился с платформы Финляндского вокзала в первый рейс до Выборга. Об этом рассказали в пресс-службе «Северо-Западной пригородной пассажирской компании».

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