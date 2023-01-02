Ретропоезд «Лахта» отправился в первый рейс 2 января

Туристический ретропоезд «Лахта» сегодня, 2 января, совершил свой первый рейс. Состав отбыл с платформы Финляндского вокзала, расположенного в Санкт-Петербурге, в Выборг, сообщили в пресс-службе «Северо-Западной пригородной пассажирской компании».

«Интерьер вагонов выполнен в стилистике 70-80-х годов, что позволит пассажирам погрузиться в атмосферу тех лет», – сообщили в пресс-службе перевозчика, добавив, что 10-вагонный электропоезд был выпущен полвека назад.

Также отмечается, что на пути следования ретропоезда предусмотрена остановка, расположенная рядом с горнолыжным курортом «Игора». На весь период движения необычного состава до места катания организован бесплатный трансфер.

В обратную сторону ретропоезд двинется от входа на горнолыжные спуски в 19:05.

Ранее Gazeta.spb сообщала, что почти 90% петербуржцев уедут из дома на новогодние праздники.

АО «СЗППК» ретропоезд


 

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