Глава СК поручил провести проверку задержаний мигрантов в Петербурге

Руководитель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поручил проверить факты массовых задержаний иностранцев в центре Санкт-Петербурга.

«Александр Бастрыкин поручил председателю СК Петербурга провести проверку на предмет нарушения миграционного законодательства и представить подробный доклад», – сообщили в пресс-службе ведомства.

Вчера, 1 января, Gazeta.spb рассказывала о том, что в центральной части Северной столицы прошли массовые задержания выходцев из стран ближнего зарубежья. Речь шла о более, чем двух тысячах задержанных за одну новогоднюю ночь.

При этом отмечалось, что задержания мигрантов осуществлялись в рамках профилактики, направленной на обеспечение безопасности жителей и гостей Санкт-Петербурга. Также правоохранителями были пресечены более десяти попыток зажигания фейерверков в толпе.