Весной 2022 года автомобилистов будут проверять на алкоголь по новым правилам

Проверки автомобилистов на алкогольное опьянение будут проводиться по обновленным правилам. Изменения вступят в силу с 1 марта 2023 года.

Как только новые правила начнут действовать, проверки трезвость будут осуществляться сотрудниками Госавтоинспекции без понятых, но с видеозаписью. При этом у правоохранителей будет выбор, к какому методу прибегнуть при наличии соответствующих оснований. Ими может стать, например, запах алкоголя или нарушение речи.

Измененный порядок процедуры был утвержден правительством Российской Федерации. Соответствующий документ разместили на официальном интернет-портале правовой информации в октябре прошлого года.

Ранее Gazeta.spb сообщала, что утром 1 января в Кировске пьяный водитель на каршеринговом автомобиле «Kia Rio» сбил женщину с малолетними сыном и дочерью. 5-летняя девочка скончалась на месте.