Арбитражный суд Петербурга арестовал активы компании Linde на 35 миллиардов рублей

На активы транснациональной химической компании Linde в России был наложен арест. Решение приняли в арбитражном суде Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Ценность арестованных активов оценивается в 35 миллиардов рублей.

Компания LindeGmbH и ее материнская компания Linde PLC, зарегистрированная в Ирландии, лишилась своих активов из-за претензии, которую выразила российская компания «РусХимАльянс» – совместное предприятие «Газпрома» и «РусГазДобычи».

Согласно предварительным данным, причиной для обращения в суд стало невыполнение Linde обязательств по строительству завода на территории Усть-Луги. Информация об этом содержится в определении, которое опубликовали на сайте суда. В стоимость иска входят неотработанный аванс и убытки, но даже так совокупность арестованного имущества вдвое уступает в стоимости требованиям заявителей.

Ранее Gazeta.spb сообщала, что на поддержку бизнеса Смольный выделит почти 39 млрд рублей