«Поезд Победы» вернутся в Петербург 4 января

Иммерсивный музей «Поезд Победы» возвращается в Санкт-Петербург в новогодние праздники. В среду, 4 января, он окажется на Витебском вокзале, и на него сможет попасть любой желающий.

Как сообщил в пресс-службе проекта, регистрация на посещения музея станет доступна за день до его прибытия, 3 января. При этом билеты будут бесплатными, нужно только пройти регистрацию и внести необходимые данные на официальном сайте проекта. В связи с особенностями экспозиции посетители будут пропускаться внутрь с интервалом в пять минут. При этом в составе одной группы может находиться не более 12 человек.

Ранее Gazeta.spb сообщала, что туристический ретропоезд «Лахта» сегодня, 2 января, совершил свой первый рейс. Состав отбыл с платформы Финляндского вокзала, расположенного в Санкт-Петербурге, в Выборг. Об этом рассказали в пресс-службе «Северо-Западной пригородной пассажирской компании».