Суд Петербурга назначил штрафы мигрантам, задержанным в новогоднюю ночь

Районные суды Санкт-Петербурга вынесли решения по правонарушениям, совершенным жителями сопредельных государств в новогоднюю ночь. По официальной информации, тогда были задержаны более двух тысяч человек.

«Почти всем иностранным гражданам назначены штрафы. Чаще всего это пять тысяч рублей. Или же штрафы с самостоятельным выездом с территории России», – сообщили в объединенной пресс-службе судов Северной столицы.

Также отмечается, что четыре задержанных иностранца были помещены в Центр временного содержания иностранных граждан (ЦВСИГ) до того, как суды примут по ним соответствующие решения.

Ранее Gazeta.spb сообщала, что руководитель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поручил проверить факты массовых задержаний иностранцев в центре Санкт-Петербурга.