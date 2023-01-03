В Госдуме заявили о необходимости сокращения новогодних праздников

Выходные дни в новогодние праздники стоит сократить, чтобы у людей были не недели отдыха. Такое заявление сделал депутат Госдумы от «Единой России» Максим Иванов.

По его мнению, выходные должны быть распределены равномерно. Он считает, что люди не должны пытаться чем-то заняться от безделья. Иванов считает, что достаточно трех дней выходных, пишет РИА Новости.

По его словам, при таком раскладе всем будет хорошо. В то же время он считает, что не стоит урезать майские праздники, так как люди занимаются посевом.

Отметим, что в 2023 году у россиян будут праздничные нерабочие дни из-за Нового года с 1 по 8 января (восемь дней).

общество


 

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