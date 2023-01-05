Морозы близко: в Петербурге зафиксировали самую холодную ночь с начала зимы

Прошедшая ночь с 4 на 5 января была самой холодной за всю зиму. Об этом сообщил ведущий специалист погодного центра «Фобос».

«Начало арктического вторжения в Санкт-Петербурге ознаменовалось самой холодной ночью с начала холодного сезона», – написал он в своем официальном telegram-канале.

По данным синоптика, минимальная температура воздуха в указанный временной промежуток опустилась до -12,7 градусов. Что примечательно, более холодным воздух в Северной столицы был только осенью. 27 ноября термометры показывали, что он остыл до -10,4 градусов.

Ранее Gazeta.spb сообщала, что после морозов петербуржцев вполне может ждать потепление. Такой прогноз сделал главный синоптик Санкт-Петербурга Александр Колесов, отметив, что перед этим, в городе ощутимо похолодает.

Так в период с 7 по 9 января воздух остынет вплоть до -15-20 градусов. При этом в Ленинградской области температура может опуститься ещё ниже.