Большая часть петербуржцев хочет сменить профессию в 2023 году

Большая часть жителей Санкт-Петербурга (74%) планируют в текущем году сменить профессию. Такие выводы можно сделать из данных, полученных аналитиками сервиса «HeadHunter Северо-Запад в ходе проведенного ими опроса.

Сразу после 74% респондентов, которые планируют сменить карьерный трек в 2023 году, идут те петербуржцев, кто обучиться новым навыкам в текущей профессии (59%).

Еще 46% жителей Северной столицы планируют развивать уже имеющиеся компетенции по своей специальности.

При этом 15% горожан ставят перед собой более радикальные цели, а именно: начать свой собственный бизнес. Также следует отметить, что каждый десятый (10%) опрошенный петербуржец вообще не стремится ничего менять. Еще 17% осознали, что пока не знают, чего именно хотят.

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