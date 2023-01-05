Памятник Петру и Февронии Муромским установят Солнечном

В поселке Солнечное, расположенного в Курортном районе Санкт-Петербурга, рядом со строящемся храмом установят памятник Петру и Февронии. Об этом сообщили в пресс-службе городского кабмина.

«Возле строящегося храма в Солнечном будет установлен памятник Петру и Февронии Муромским», – сообщили в официальном telegram-канале Смольного, отметив, что постройку храма рассчитывают завершить к 2024 году.

Согласно опубликованной информации, в настоящий момент установлены купола и электронный звонарь, проведен газ. Ведется подключение электроэнергии.

«Храм и новое общественное пространство станут местом притяжения не только жителей поселка Солнечный, но и петербуржцев, и гостей нашего города», – заявил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов в ходе рабочего объезда Курортного района, в котором также участвовал председатель городского ЗакСа Александр Бельский.

Ранее Gazeta.spb рассказала, что в Следственном комитете заинтересовались сносом исторического здания на Хрустальной улице Санкт-Петербурга.

Александр Беглов памятник храм


 

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