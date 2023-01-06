В Петербурге нагрели трубы перед морозами

В Санкт-Петербурге продолжают готовиться к похолоданию: температуру в трубах увеличили на несколько градусов. Об этом рассказали в пресс-службе городского комитета по энергетике.

Подогрев труб объясняется грядущими холодами. Так согласно прогнозам синоптиков в период с 7 по 9 января температура воздуха в Санкт-Петербурге ночью может упасть вплоть до -15…-20 градусов.

«При изменении среднесуточной температуры наружного воздуха на один градус температура теплоносителя в среднем повышается или понижается на 2 градуса», – объяснили в официальном telegram-канале ведомства.

Отмечается, что на квартальных и районных котельных ГУП «ТЭКа» подогрели воду в подающих теплоносителях с 89 до 92 градусов. А на магистральных трубах «Теплосети» – с 85 до 92 градусов. Температура повышается постепенно во избежание лишних нагрузок на трубы.

Ранее Gazeta.spb сообщала, что в Санкт-Петербурге зафиксировали самую холодную ночь с начала зимы.