Петербуржцы рассказали, какой видят свою карьеру в 2023 году

Многие россияне уже делают прогнозы на 2023 год. Эксперты сервиса hh.ru провели исследование и узнали, каким жители Санкт-Петербурга видят свой карьерный путь в ближайшие 12 месяцев.

«Опрос показал, что 21% петербуржцев настроены весьма оптимистично и дают позитивный прогноз своему положению на рынке труда в 2023 году», – сообщили Gazeta.spb в пресс-службе организации.

Еще 12% респондентов, в свою очередь, предполагают, что их положение на работе останется стабильным, не изменяясь ни в худшую, ни в лучшую стороны. При этом больше половины (55%) придерживаются пессимистичных взглядов и негативно оценивают свои карьерные перспективы на 2023 год. Оставшиеся «проценты» не смогли дать какой-либо ответ.

Также отмечается, что по итогам исследования Санкт-Петербург оказался на 6 месте в России по уровню негативных оценок. «Победители» в этой номинации оказались совсем рядом – это жители Ленинградской области. 58% опрошенных там респондентов прогнозируют, что у них могут быть проблемы с работой и карьерным развитием в 2023 году.

Ранее Gazeta.spb сообщала, что большая часть петербуржцев хочет сменить профессию в 2023 году.