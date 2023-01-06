В Петербурге зафиксировали вторую самую холодну ночь с начала зимы

В Санкт-Петербурге ночь с 5 на 6 января оказалась самой холодной за всю зиму. Об этом сообщил ведущий специалист погодного центра «Фобос» Михаил Леус.

«Как и ожидалось, минувшая ночь в Санкт-Петербурге стала самой холодной с начала зимы, обогнав по морозам ночь на четверг», – рассказал он в своем официальном telegram-канале.

По данным синоптика, минимальная температура ночью опустилась до -15,5 градусов. На территории Ленинградской области понижение было почти вдвое значительнее. Так в Винницах температура упала до отметки в -28 градусов.

Ранее Gazeta.spb сообщала, что в Санкт-Петербурге продолжают готовиться к похолоданию: температуру в трубах увеличили на несколько градусов. Согласно прогнозам синоптиков в период с 7 по 9 января температура воздуха в Санкт-Петербурге ночью может упасть вплоть до -15…-20 градусов.