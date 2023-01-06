Петербургские дорожники готовят город к Рождеству

За день до Рождества в Санкт-Петербурге выпало 4-сантиметра снега – и все за одну ночь. В преддверии второго зимнего праздника Комитет по благоустройству активно включился в работу по уборке снега, сообщили в пресс-службе Смольного.

«В канун праздника особое внимание уделяется территориям у часовен, храмов и на подходах к культовым местам. Расчищаются маршруты к ним от станций метро и остановок наземного транспорта», – сообщили в официальном telegram-канале городского кабмина.

Также отмечается, что в пятницу на территории Санкт-Петербурга работают 886 единиц техники и 834 работника ручного труда.

Учитывая, что в период новогодних каникул на территории Северной столицы на наблюдалось существенных пробок, можно предполагать, что и в Рождество автомобилисты смогут относительно свободно перемещаться по городу.

Ранее Gazeta.spb сообщала, что метро в Санкт-Петербурге будет работать всю рождественскую ночь.

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